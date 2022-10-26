Две батареи NASAMS смогут прикрыть прифронтовой город, отметил обозреватель.

Для создания буфера воздушной безопасности неба в Украине необходимо не менее 16-20 батарей систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Фактически, две батареи NASAMS идеально смотрятся для прикрытия (именно прикрытия, а не закрытия) такого города как Харьков, Николаев, Запорожье, Одесса, Сумы, Чернигов и прочие. Но, как мы можем видеть, партия из двух батарей пока будет только одна, а городов многовато. То есть, для создания буфера воздушной безопасности нужно не менее 16-20 батарей", – отметил эксперт.

Коваленко напомнил, что Украина получит именно две батареи ЗРК NASAMS.

"Данные комплексы отличаются использованием тактических каналов передачи данных, таких как Link 16, Link 11, JREAP и улучшенного наземного радара. В состав батареи и это самое важное, NASAMS входят четыре установки, из которых три пусковые установки LCHR, каждая на шесть ячеек для ракет AIM-120 AMRAAM, а так же РЛС AN/MPQ-64F1 Improved Sentinel и одну машину Центра распределения огня и одну машину с электронно-оптической камерой MSP500", – рассказал Коваленко.

По информации эксперта, система применяет усовершенствованный радар Sentinel с более широким спектром частот, переменной скоростью вращения и повышенной способностью обнаруживать и сопровождать цели.

Зенитный ракетный комплекс NASAMS: что известно

NASAMS – передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.

NASAMS стало первым применением ракеты AIM-120 AMRAAM (усовершенствованная ракета класса "воздух-воздух" средней дальности) наземного базирования.