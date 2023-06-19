Перемещение вражеских сил, вероятно, отражает ощущение РФ, что серьезная атака украинцев через Днепр теперь менее вероятна, считают в британской разведке.

После подрыва Каховской ГЭС российские оккупанты начали передислокацию части войск с восточного берега Днепра для усиления Запорожского и Бахмутского направления.

Об этом в своем ежедневном отчете сообщает британская разведка. Отмечается, что в течение последних десяти дней Россия, вероятно, начала передислокацию частей своих войск с восточного берега Днепра для усиления Запорожского и Бахмутского направления.

"Потенциально это касается нескольких тысяч военнослужащих 49-й армии, в том числе ее 34-й отдельной моторизованной бригады, а также подразделений Воздушно-десантных войск и морской пехоты. Передислокация этих войск, вероятно, отражает ощущение России, что значительная атака Украины через Днепр теперь менее вероятна после разрушения Каховской дамбы и спровоцированного наводнения", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 6 июня российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС, что привело к затоплению десятков населенных пунктов на юге Украины.

По информации Генштаба, враг и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Так, в течение суток там произошло 24 боевых столкновения.

В Минобороны сообщили, что в течение двух недель на Бердянском и Мелитопольском направлениях украинские защитники освободили восемь населенных пунктов.

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