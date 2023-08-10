Россияне не запускают беспилотники по одним и тем же маршрутам, подчеркнули военные.

Российские оккупанты уже множество раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Ударные беспилотники враг применил и во время ночной атаки 10 августа. В утренней сводке от Воздушных сил назовут число сбитых дронов, однако как же это происходит, догадывается далеко не каждый.

В сюжете ТСН пограничники рассказали, как охотятся на вражеские "Шахеды". У военных уже есть хорошо отработанный алгоритм, как уничтожать дроны противника.

Во время вражеских атак воины буквально залетают на позиции. Как только дроны противника заходят в зону поражения, огонь открывают из всех стволов. После этого воздушная цель становится наземной – кучей лома. Обычно "Шахеды" летят невысоко. Поэтому чтобы их подбить, достаточно обычных автоматов и пулеметов.

"ПКМ обычный, но производства Румынии. За 11 секунд вылетает 100 патронов. Все зависит от того, как нажимать на спусковой крючок", – рассказывает кулементник на псевдо "Жук".

Почти всегда военные встречают вражеские БПЛА уже с наступлением темноты, что затрудняет их работу.

"Визуально тяжело наблюдать. Только с помощью приборов ночного видения", – объясняет стрелок на псевдо "Цех".

С прибором ночного видения в подразделении, с которым общались журналисты, работает боец "Спецура". Он задает направление стрельбы.

"Я обнаруживаю его, лазерным указанием корректирую его направление, и тогда уже ребята имеют понимание, куда открывать огонь. Они ориентируются по мне. То есть глаза моего подразделения – это я", – отметил он.

Пограничники работают по вражеским дронам методом огневого мешка – разряжают все стволы в конкретную зону с определенным опережением цели.

"Во время прохода "Шахеда" у нас есть плюс-минус до 30 секунд, когда он пролетает в поле зрения. Стараемся делать огневой мешок, чтобы дрон в него сам заходил. Потому что реально по движущейся цели попасть очень трудно", – рассказывает командир подразделения пограничников "Саныч".

Трудно предсказать и то, по какому маршруту пойдет вражеский "Шахед" на этот раз. Боец на псевдо "Жук" отмечает, что каждый раз дроны идут по новому маршруту – ни одного повторения нет.

Война в Украине: актуальные новости

Российские оккупанты пытаются перехватить инициативу на Купянском направлении. Враг собирает мощные силы и постоянно наносит удары по украинским военным. На Бахмутском направлении, по словам представителя Восточной группировки войск Сергея Череватого, захватчики оказывают яростное сопротивление продвижению Сил обороны Украины.

В то же время украинские военные не мешкают с ответами на вражеские удары. Так, по данным Генштаба ВСУ, в течение суток наша авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения военной техники, вооружения и личного состава противника. Были поражены три пункта управления, пять артиллерийских средств на огневых позициях и тому подобное.

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