Система навигации современных крылатых ракет состоит из нескольких отдельных систем.

В Командовании Воздушных сил рассказали о переходе армией РФ для ударов по Украине от ракет типа "Калибр" к более простым Х-59 и устаревшим Х-22.

В то же время, несмотря на все крики Кремля, об "аналоговом современном высокоточном оружии", даже новейшие для РФ "Калибры"" демонстрируют огромные проблемы с освоением российским военно-промышленным комплексом современных технологий. В первую очередь с наведением.

Как наводились первые крылатые ракеты

В целом первая массовая серийная крылатая ракета была создана еще во Второй мировой войне немцами - известная "Фау-1". Она создавалась, как Wunderwaffe – "чудо-оружие", которое может переломить ход войны в пользу Третьего Рейха. Ее начали активно применять с 1943 года для атак по Лондону с целью террора гражданского населения.

Одной из главных сложностей разработки была именно система наведения. Сейчас она выглядит максимально простой – автопилот следит за курсом и высотой и измеряет дальность полета. Как только "Фау-1" пролетала заданное расстояние - автопилот переводил ракету у пике. Точность системы была соответствующей – где-то в Лондон. А из 10 492 выпущенных "Фау-1" в город долетело около 2400, при этом сбито было только 4261 ракет. То есть почти столько же упало "по дороге" или промахнулось из-за технических изъянов.

А для баллистической ракеты "Фау-2" немцы разработали первую инерциальную систему наведения на аналоговых компьютерах с гироскопами и акселерометром. Эта система уже позволила доказать результативность в 1054 попаданий по городам Великобритании из 1359 выпущенных.

Но точность любой инерциальной системы, даже современной, ограничена, потому что она замкнута сама в себе и знает точно только свои начальные координаты, а дальше только вычисляет их самостоятельно, опираясь на показатели приборов. И чем дольше инерциальная система работает, тем больше ошибка. И на уровне западных технологий 70-80 лет она составляла около 600 метров в час работы. Даже сейчас речь идет о 50 метрах за 17 минут.

То есть простым языком, инерциальная система – это все равно что пройти с закрытыми глазами ориентируясь только по количеству шагов.

Технологии наведения 70-х годов

Поэтому вполне логичным было изобрести механизм, который должен корректировать показатели. И для крылатых ракет, которые должны были лететь сотни километров и находиться в воздухе часами, этой системой стал Tercom. Его принцип состоит в том, что ракета сканирует под собой поверхность и сравнивает с образцом. Одной из самых простых реализаций будут, например, данные по рельефу - перепады высот, которые фиксируются радиовысотомером ракеты.

И тогда маршрут ракеты можно разбить на определенные чекпоинты, карта которых закладывается в память ракеты. Это должны быть "контрастные" по рельефу районы, например, река с крутыми берегами, сеть оврагов, или даже отдельные крупные постройки. Прилетев, ракета будет проводить сравнение, локализует себя и скорректирует показатели инерциальной системы, сбрасывая накопленную ошибку.

Сейчас система Tercom использует не только данные по рельефу, но и визуальные изображения. Это связано с тем, что на маршруте возможно не будет характерного рельефа. Но эта система значительно сложнее, поскольку требует работы на уровне распознавания образов, но эта технология под названием DSMAC была успешно разработана США в 80-х годах и интегрирована в крылатую ракету Tomahawk Block II.

То есть простым языком, Tercom – это когда необходимо пройти с закрытыми глазами, но раз в 10 шагов можно на секунду приоткрыть глаза.

Но главный недостаток этой системы в том, что инерциальная система может завести ракету совсем мимо "чекпоинта" и ракета не сможет сориентироваться. Конечно, чем сильнее становились компьютеры, тем больший объем карт можно было заложить, но все равно система не давала 100% гарантии.

Спутниковая навигация

Дело кардинально изменило появление спутниковой навигации, потому что теперь стало возможным постоянно получать свои координаты, высоту и скорость. Именно для этого сначала США в 70-х годах начали развертывать систему GPS, а в 80-х годах СССР начала разворачивать свой ГЛОНАСС.

Сочетание всех четырех систем (инерциальной, Tercom, DSMAC и спутниковой) уже позволило западным высокоточным крылатым ракетам иметь точность в несколько метров. Особенно в сочетании с DSMAC, которая также отвечала за точную наводку на саму цель путем ее распознавания.

Крылатые ракеты РФ

Что касается РФ, то ситуация выглядит следующим образом. Авиационные Х-101 и Х-555 имеют все четыре компонента навигации. Ракеты "Калибр", скорее всего, не имеют DSMAC. Но в реалиях РФ важен еще один фактор - наличие детальных, актуальных и точных радиолокационных и оптических карт, которые загружаются в память ракеты.

Сейчас все чаще враг начал использовать ракеты Х-59М, наиболее распространенные из которых, скорее всего, используют только инерциальную и спутниковую навигацию, а для непосредственного наведения цели включают радиолокационную или телевизионную систему наведения.

В то же время сигнал со спутника ГЛОНАСС или GPS можно подавить или даже подменить средствами радиоэлектронной борьбы, что уже может сбить наведение ракеты. А эффективная радиолокационная, а тем более телевизионная система наведения требует гораздо лучшей технологической базы, чем есть в РФ.

Что касается Х-22, то она имеет вообще только инерциальную на маршевом участке и радиолокационную систему наведения на терминальном. Обе с очень низкой точностью на советской технологической базе 60-70-х годов. То есть запускается "в сторону цели", которая, к тому же, должна быть максимально радиоконтрастной.

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