На момент начала российского широкомасштабного вторжения, в Украине насчитывалось около 500 тыс. ветеранов, которые имели статус участника боевых действий.

Министерство ветеранов работает над решением вопроса о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам, которые не успели официально оформиться и не могут официально подтвердить свой боевой путь от 24 февраля.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина в эфире информационного телемарафона.

По словам министра, на момент начала широкомасштабного российского вторжения, в Украине насчитывалось около 500 тыс. ветеранов, которые имели статус участника боевых действий. Подавляющее большинство из них пошло в ряды Вооруженных сил Украины, в силы территориальной обороны и добровольческих формирований территориальных общин.

"Законом Украины предоставляется право добровольцам, которые вступили после 24 февраля в силы территориальной обороны и добровольческих формирований территориальных общин, получить статус участника боевых действий после победы Украины. Когда началась широкомасштабная военная агрессия, никто не мог точно знать, куда на территорию Украины распространится театр военных действий. Поэтому потенциально предоставили всем добровольцам право, а только порядок его предоставления будет согласовываться в соответствующем порядке Вооруженными силами Украины", - сказала Лапутина.

Министр по делам ветеранов отметила, что силы территориальной обороны – это отдельный вид вооруженных сил, и им статус участника боевых действий будет предоставлять именно Министерство обороны Украины. Министерство по делам ветеранов будет приобщаться к этому процессу, особенно к тем случаям, когда защитник не успел документально оформиться. В дальнейшем будет нормировано, каким образом это должно происходить, чтобы защитники получали соответствующий статус и социальные гарантии.

"Статус участника боевых действий должен предоставляться в соответствии с боевыми распоряжениями. Любой служащий не может выйти на выполнение боевой задачи без боевого распоряжения. В этом распоряжении содержится информация о том, куда лицо едет и что оно там выполняет. По результатам возвращения военнослужащего комиссия Министерства обороны или другого силового ведомства это рассматривает. В Вооруженных силах все четко", - пояснила Лапутина.

Министр по делам ветеранов добавила, что предоставление статуса добровольцам, которые не успели оформиться, также будет решать комиссия. По ее словам, должны быть соответствующие критерии, например, показания свидетелей, которые также принимали участие в этих боевых действиях, обязательно показания военнослужащих Вооруженных сил Украины или сил территориальной обороны.

"Если человек предоставил все нужные документальные подтверждения и они правдивы, то он обязательно получит статус участника боевых действий", - акцентировала Лапутина.

Напомним, Рада предоставила теробороне возможность выполнять задания там, где идут военные действия.

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