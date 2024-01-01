Он отметил, что ЗРК Patriot это штучный товар, массовых поставок не будет.

Массовых поставок зенитно-ракетный комплексов Patriot от западных партнеров в 2024 году не будет. Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала "FreeДом".

"Patriot - это штучный товар,он не будет нам поставляться так же, как снаряды",- сказал он.

При этом добавил, что на эти ЗРК есть еще заказчики, есть государства, которым интересно взять на вооружение этот комплекс:

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"Каждый из этих ЗРК стоит крупную сумму денег, как и сам ЗРК, так и боеприпасы к нему. Поэтому ожидать, что мы будем получать этот комплекс в больших количествах, я бы не стал. Вполне возможно, еще одну-две батареи мы от партнеров получим в течение 2024 года".

При этомон добавил, что это тоже очень серьезное подспорье.

"Особенно на тех участках, где противник видит, что таких систем у нас нет, и он запускает скоростные ракеты Х-22, те же "Кинжалы", которые летят не только на Киев, а и на другие регионы, где этих ЗРК нет",- добавил он.

Эксперт считает, что в 2024 году Украина может получить также ЗРК IRIS-T и NASAMS, которые прикроют небо от российских атак.

"В этом отношении будет помощь нам оказываться. Но как мне кажется, будет существенно упор сделан на этот проект FrankenSAM, то есть гибридная система ПВО, где, в общем-то, может быть реализован такой гибрид Patriot, способный обеспечивать прикрытие нашего неба и от таких скоростных целей: баллистики, аэробаллистики, Х-22 и так далее", — сказал Попович.

Patriot защищает украинское небо

Как сообщал УНИАН, представитель Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что с 24 февраля 2022 года Россия выпустила по Украине более 7500 различных ракет.

Зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые партнеры передали Украине, сбили уже 15 российских ракет "Кинжал" в Украине. Ранее в Москве утверждали, что это невозможно.

Президент Владимир Зеленский заявил, что зимой в Украину поступят несколько новых систем Patriot. В частности, одна такая система, а также ракеты к ней включены в последний пакет помощи от Германии.

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