Российские пропагандисты требуют сбросить ядерную бомбу на освобожденное Работино Запорожской области.
Об этом шла речь во время очередного пропагандистского стрима топ-рупора Кремля Владимира Соловьева.
"Реально, сейчас Работино - идеальное место для применения тактического ядерного оружия", - заявил опальный Соловьев.
Его собеседник охотно согласился, ведь считает, что именно в Работином ВСУ "все в кучу собрались".
"Идеально просто. И на этом наступательная группировка накрылась бы просто медным тазом. В этой ситуации полное отсутствие резервов противника. И даже этими силами мы способны продвинуться вперед и освободить Запорожскую, а, может, даже Днепропетровскую область, создав угрозу группировке противника, которая воюет на Донецком направлении, с окружением и разгромом", - заявил гость Соловьева.
При этом оба почему-то совершенно не вспомнили об угрозе для гражданских, а также и для оккупантов, которые плотно сосредоточены в этом районе.
Ситуация в Работином
Недавно вооруженные силы Украины освободили село Работино в Запорожской области. ВСУ двигаются юго-восточнее этого населенного пункта. Заместитель министра обороны Анна Маляр проинформировала, что Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого "несмотря на яростное сопротивление врага".
Пробив сложную линию российской обороны вокруг села Работино украинские войска пытаются сделать следующий шаг в своем изнурительном контрнаступлении, ведя ожесточенные бои в нескольких километрах дальше на восток.