По мнению пропагандистов, там ВСУ "собрались в кучу", поэтому действовать надо уже.

Российские пропагандисты требуют сбросить ядерную бомбу на освобожденное Работино Запорожской области.

Об этом шла речь во время очередного пропагандистского стрима топ-рупора Кремля Владимира Соловьева.

"Реально, сейчас Работино - идеальное место для применения тактического ядерного оружия", - заявил опальный Соловьев.

Его собеседник охотно согласился, ведь считает, что именно в Работином ВСУ "все в кучу собрались".

"Идеально просто. И на этом наступательная группировка накрылась бы просто медным тазом. В этой ситуации полное отсутствие резервов противника. И даже этими силами мы способны продвинуться вперед и освободить Запорожскую, а, может, даже Днепропетровскую область, создав угрозу группировке противника, которая воюет на Донецком направлении, с окружением и разгромом", - заявил гость Соловьева.

При этом оба почему-то совершенно не вспомнили об угрозе для гражданских, а также и для оккупантов, которые плотно сосредоточены в этом районе.

Ситуация в Работином

Недавно вооруженные силы Украины освободили село Работино в Запорожской области. ВСУ двигаются юго-восточнее этого населенного пункта. Заместитель министра обороны Анна Маляр проинформировала, что Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого "несмотря на яростное сопротивление врага".

Пробив сложную линию российской обороны вокруг села Работино украинские войска пытаются сделать следующий шаг в своем изнурительном контрнаступлении, ведя ожесточенные бои в нескольких километрах дальше на восток.

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