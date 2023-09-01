Об этом шла речь в контексте обсуждений появления открыток с Будановым и Малюком в России.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пошутил о том, что его коллега - глава Службы безопасности Украины Василий Малюк мог бы стать замечательным премьер-министром России.

Во время интервью ТСН Буданов прокомментировал инцидент в России, где появились таинственные открытки с его фотографией и надписью "Наш президент". По его словам, это сделали россияне.

"Это сделали люди изнутри Москвы. Это вполне понятно, что не ходил никто из Украины через всю Россию с клеем и открытками. Нет, это делали люди изнутри ... Слава богу, с агентурным аппаратом на территории России проблем у нас нет", - заявил Буданов.

Интервьюер Наталья Мосейчук спросила, кто в таком случае мог бы стать "премьер-министром РФ". "Чего не напечатали фотографии Малюка, по меньшей мере?", - спросила ведущая.

"Не знаю... Слушайте, хорошая идея, почему бы и нет?", - пошутил Буданов.

Что предшествовало

В апреле в РФ заметили главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, который ранее заявил "о финале" для страны-агрессора. Открытки с его лицом заполонили столицу.

В частности, Буданова заметили в компании главы Службы безопасности Украины Василия Малюка на улице Воротынская 12. На объявлениях руководители силовых структур спрашивают у россиян: "Как дела".

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