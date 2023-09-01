Он призвал не путать работу спецслужб и дипломатию.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов уверяет, что тайные переговоры главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса с Россией являются вполне нормальным явлением для спецслужб. Об этом он сказал в интервью ТСН, комментируя информацию о переговорах между главой ЦРУ Бернсом и главой российской разведки Сергеем Нарышкиным.

Как отметил Буданов, Бернс является руководителем спецслужбы, которая должна "решать сложные вопросы вне официального поля".

"Это нормально. Не путайте работу спецслужб и дипломатию. Жизнь спецслужб - это тайная и закрытая страница, которая не должна быть на поверхности", - сказал Буданов.

Видео дня

В то же время он отметил, что украинская разведка задает "новые тренды" публичности в мире.

"Их довольно быстро подхватывают. Посмотрите на моих западных коллег, они начали появляться в публичном пространстве", - сказал председатель ГУР.

Отношения российских и американских спецслужб

Глава ЦРУ Бернс и глава российской разведки Сергей Нарышкин поддерживали связь с начала российского вторжения в Украину. Хотя другие прямые контакты между двумя странами сведены к минимуму, а отношения находятся на самом низком уровне после Карибского кризиса 1962 года.

Ранее российские СМИ сообщали, что в конце июня Бернс позвонил главе Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину. По словам самого Нарышкина, формальным поводом для разговора был мятеж Евгения Пригожина, однако основной темой разговора было - "что делать с Украиной".

Вас также могут заинтересовать новости: