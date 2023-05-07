Противники имитируют заботу о местном населении, отметили в Сил обороны юга.

На оккупированной части Херсонской области российские захватчики эвакуируют людей к местам своей обороны, таким образом оккупанты хотят прикрыться мирными людьми.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона. "Мы видим имитацию заботы о местном населении каждый раз, когда у рашистов немножко подгорает", - отмечает она.

По ее словам, так враг действовал и на правом берегу Херсонской области, когда очень активизировался по перемещению местного населения.

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"Мы наблюдаем это и на левом берегу Херсонской области сейчас, когда они, выявляя псевдозаботу, пытаются эвакуировать людей глубже - туда, где обустраивают свои рубежи обороны", - отметила Гуменюк. Она добавила, что таким образом оккупанты пытаются прикрыться местными жителями, разворачивая свои подразделения и технику.

Ситуация в Херсонской области - сегодня это надо знать

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения РФ Херсонская область оказалась под временной оккупацией. В ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины 11 ноября украинские бойцы освободили Херсон, отбросив российские войска на левый берег Днепра.

Сейчас на оккупированной левобережной части Херсонской области происходит постоянная фильтрация, обыски, проверки телефонов, транспортных средств. Оккупанты психологически давят на людей, чтобы они выезжали на территорию РФ.

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