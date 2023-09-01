Он отметил, что у этих людей иначе работает мозг. О них стало известно из докладов разведки.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что окружение президента России Владимира Путина называют "Клуб, кому за 70".

Об этом он сказал в интервью Натальи Мосейчук, отметив, что соответствующая информация была получена из "доклада агентов".

"Он (Путин - УНИАН) окружил себя... Этот термин, кстати, пришел к нам из Российской Федерации, из доклада агентов. Мы как шутку это воспринимали. А потом поняли, что это вовсе не шутка. Называют "Клуб, кому за 70", - сказал Буданов.

Он добавил, что у людей, которые живут в этой парадигме "мозг иначе чуточку работает". "Они не успевают за быстрым ходом, изменениями событий", - добавил руководитель разведки.

Буданов отметил, что молодость этих людей пришлась примерно на 70-е годы - начало 80-х. "Они жили в это время, во время, когда начиналась уже, в 80-х, перестройка и прочее. У них вообще ужас в голове происходит", - сказал он.

Также Буданов прокомментировал настроения в окружении Путина после истории с частной военной компанией "Вагнер" и ее главарем Евгением Пригожиным. Он отметил, что от этого власть РФ точно не стала крепче.

"Это деградация... Все, начиная от того мятежа, который случился, продолжая действиями, которые были задействованы для этого мятежа, после этого мятежа. И заканчивая той картинкой, которую сейчас нам всем показали. Точно не в плюс, давайте так это назовем", - сказал он.

На уточнение, усилило ли это позиции Путина и его влияние на генералитет, Буданов отметил, что были убраны именно "умные генералы".

"Такие как Суровикин, Юдин... Теплинский там на пределе. Это враги. Но, я могу вам откровенно сказать: от того, что они враги, - их уровень меньше не становится. Это были профессиональные люди. И то, что их устраняют, или, на примере Теплинского, пытаются устранить - через кабинетные войны, точно не в плюс Российской Федерации", - отметил руководитель разведки.

Вместе с этим, Украине эти события "играют на руку". "То, что командующий, который сказал правду о реальном состоянии вооруженных сил Российской Федерации на войне, поехал руководить группировкой войск в Сирии, ну, что ж, можно только аплодировать. Для нас это замечательно", - сказал Буданов.

РФ может начать третью чеченскую войну, когда проиграет Украине

В эфире УНИАН глава правительства Чеченской Республики Ичкерия (в изгнании) Ахмед Закаев предположил, что Россия может развязать третью чеченскую войну, когда проигрывает в Украине. По его мнению, поводом для начала этой войны станут глава Чечни Рамзан Кадыров и его окружение.

Как отметил Закаев, российские власти пока не будут убивать Кадырова, поскольку он ей еще нужен: Кадыров полезен системе, поскольку разрушает чеченское общество.

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