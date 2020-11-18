Боевики "ДНР" решили окончательно избавиться от украинской денежной единицы - из своих "документов" они удаляют упоминания о гривне.
Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на информресурсы террористов.
Оккупанты заявляют, что таким образом приводят свою "документацию" в соответствие с "законами". На прошлой недели были изменены правила предоставления почтовых услуг на оккупированной территории Донецкой области. Слова "гривня" и "национальная валюта" в них заменили на "российский рубль".
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Украинская гривня использовалась для платежей и расчетов в ОРДО до весны 2015 года. Затем сепаратисты объявили там "мультивалютную зону", затем разрешили применять гривню, рубль, евро и доллар. К осени того же года подавляющее количество расчетов в регионе проводилось в рублях, в сентябре 2015 российский рубль был утвержден боевиками в качестве "единой учетной валюты".
Ранее стало известно, что боевики на Донбассе собрались сделать "иностранцами" украинцев, у которых нет паспорта РФ
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