Он всячески поддерживает и финансирует российскую войну.

Российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсверидзе (более известному по сценическому псевдониму "Лепс") заочно сообщено подозрение за публичную поддержку полномасштабного вторжения РФ в Украину, а также финансирование российской войны.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. "Задокументировано как после одного из концертов летом 2023 года Лепс на камеры российских СМИ пообещал платить рашистам по миллиону российских рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что он неоднократно передавал оккупационным группировкам РФ "гумпомощь" в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания.

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Следователи Службы безопасности заочно сообщили Григорию Лепсверидзе подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110-2 ("финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины");

ч. 3 ст. 436-2 ("оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников").

"Поскольку подозреваемый скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства", - отмечают в ВСУ.

Подозрения россиянам

На днях СБУ объявила подозрение российскому певцу-пропагандисту Ярославу Дронову, который известен под сценическим псевдонимом Shaman и входит в круг певцов, подконтрольных Кремлю.

Он публично поддерживает и пропагандирует войну РФ против Украины, поддерживает действия руководства РФ, а также прославляет лиц, участвующих в боевых действиях против Украины.

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