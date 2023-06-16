Он допустил, что в настоящее время ВСУ создают условия для освобождения нескольких населенных пунктов в районе Бахмута.

В то время как все внимание сосредоточено на юге, в информационном потоке стали забывать про Бахмут, а ведь там по-прежденму оживленный плацдарм, с захватывающими перспективами, под которые формируются условия.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко "Российское командование за последние недели подтянуло к Бахмуту серьезные силы, для укрепления флангов, однако это не дало какого-либо глобального преимущества. ВСУ продолжают ежедневно продвижение и занимаются сейчас охватом Берховки и Клещиивки с пристрелом на их освобождение", - выразил уверенность аналитик.

Он отметил, что в настоящее время сложно сказать, когда это произойдет, поскльку сейчас проходит процесс формирования условий для успешного выдавливания многочисленного сборища оккупантов, за что отвечает артиллерия, которая уничтожает как живую силу врага, так и его артиллерию.

"В этом для российских оккупантов и основная проблема. Они смогли нагнать на плацдарм массу, в том числе и резервную, дабы стабилизировать обвал флангов, но без поддержки артиллерии, даже этой массе их не удержать. И именно этим сейчас заняты ВСУ - лишают оккупантов этого шанса", - пояснил ситуацию эксперт.

Коваленко отметил, что цели и задачи украинских военных на данном этапе вполне ясны и в обозримой перспективе очевидно, что Бахмут будет охватываться с севера и юга, "но дальнейшие планы окутаны туманом войны".

Ситуация в Бахмуте

В конце мая украинские военные начали продвигаться в районе Бахмута и выдавливать оккупантов с их позиций.

А 15 июня в Генштабе сообщили,что за крайнюю неделю ВСУ освободили в Донецкой и Запорожской областях 7 населенных пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: