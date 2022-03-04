Сотрудники АЭС требуют немедленно прекратить огонь.

Один из сотрудников Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что Россия ведет огонь по АЭС. Позже стало известно, что Запорожская АЭС горит.

Соответствующее обращение опубликовано в телеграмм-канале ЗАЭС.

"Внимание! Техника Российской Федерации ведет огонь по Запорожской АЭС. Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей ядерной электростанции Европы. Требуем прекратить огонь из тяжелой техники по Запорожской АЭС!" - подчеркнул он.

В результате обстрелов на Запорожской АЭС возник пожар.

Запорожская атомная электростанция горит в результате обстрелов оккупантами.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Угроза мировой безопасности! В результате непрерывного обстрела врагом зданий и блоков крупнейшей АЭС в Европе, горит Запорожская атомная станция!", - заявил он.

2 марта в Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, подошли вражеские войска. Люди массово вышли на встречу с врагом и не пустили его в город.

3 марта городской голова Дмитрий Орлов сообщил, что к городу приближается вражеская колонна из более 100 единиц тяжелой техники.

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