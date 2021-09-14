Ранее вероятность "полноценной войны" с РФ допустил президент Владимир Зеленский.

Россия, как и ранее, не отказалась от идеи нового вторжения на территорию Украины - под его угрозой находятся восемь южных и восточных областей. В то же время наличие войск РФ в Беларуси сейчас для Украины угрозы не несет.

Такое мнение высказал экс-глава Следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала "Украина 24".

Россию, по мнению Вовка, сегодня не интересуют другие регионы, кроме юго-востока.

"Ее не интересуют ни Волынская, ни Ровенская область - это идти против Западной Украины, ни Киевская - это, считай, покушение на столицу, на всю Украину", - заявил генерал.

И добавил: в Кремле все еще помнят о так называемом плане "Новороссия", который предусматривает оккупацию сразу восьми областей. По его словам, он не был реализовал благодаря тому, что Украина в 2014 году отстояла Харьков, Днепр и Одессу.

Читайте такжеВ партии Путина сделали громкое заявление о судьбе оккупированного Донбасса (видео)

"Это три кита этого плана, три условных столицы. Они от этого плана не отказались. Если наши отношения будут на том же плохом уровне, который есть сегодня, не будет ничего делаться по Минским соглашениям - попытка их выполнять, или переписание, потому что мы понимаем, какие угрозы ожидают Украину при их выполнении также - то можете быть уверены, мы имеем реальную угрозу через год-два вторжения российских войск именно в эти восемь областей - Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская. Мы остаемся без морей", - отметил он.

Угроза новой агрессии РФ

Ранее подобный сценарий действий РФ допускал Михеил Саакашвили. По его словам, президент РФ Путин может высадить десант на юге Украины либо же захватить остров Змеиный для дальнейшего размещения там ракет.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что вероятность полноценной войны с Россией существует, но это будет ее самая большая ошибка.

После этого в Госдуме РФ назвали условие для "полноценной войны" с Украиной.

Автор: Юрий Годован