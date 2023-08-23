По словам главы государства, планируется развитие экономики полуострова, а также открытие рабочих мест.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал, каким видит будущее временно оккупированного Крыма после его освобождения от российских захватчиков. Об этом глава государства заявил во время брифинга по итогам третьего саммита Крымской платформы.

Он подчеркнул, что украинский флаг обязательно будет на нашем полуострове после деоккупации.

"Есть конкретные шаги, мы их разрабатываем - по деоккупации, по безопасности ситуации. Отдельно работает наше Министерство внутренних дел вместе с людьми на базе офиса Крымской платформы. После того, как будет деоккупация, будет работать временная военная администрация на территории Крыма", - отметил Зеленский.

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Что касается экономики, по словам Зеленского, планируется развитие экономики полуострова, а также открытие рабочих мест.

"Для нас очень важна интеграция полуострова с обществом, полуострова в Украину. Они жили девять с половиной лет без Украины на территории полуострова. Это сложная задача. Но Украина придет, придет экономика. Крым будет частью Украины. Он и является частью, но будет по факту. Мы с вами знаем, что приближаемся к равноправному членству в Евросоюзе. Крым в ЕС в составе Украины - это совсем другая история. Для нас очень важно интегрировать Крым максимально - с рабочими местами, без каких-либо в будущем угроз безопасности, чтобы Крым работал ежедневно и не только в туристический сезон. С соответствующими современными компаниями также это проговаривается, будет открытие соответствующего количества рабочих мест", - сказал глава государства.

Также он подчеркнул, что крымскотатарский народ - граждане Украины.

"Они являются коренным народом Украины, соответствующий закон был принят. Свободные люди. Вернутся обязательно пленные... Главное - возвращение Крыма домо. в Украину, а потом все остальное", - заявил президент.

Другие заявления Зеленского на брифинге

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что Украина не обменяет свои территории на членство в любом союзе. Он подчеркнул, что как у президента у него однозначная позиция по вопросу украинских территорий.

"Крым - это Украина. Мы боремся за Крым и за все другие временно оккупированные украинские территории. Мы не обмениваем наши территории на любое членство в любом союзе", - подчеркнул глава государства.

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