Полицейские убеждают, что погибший в 2022 году воин не занимал высоких должностей в системе ВСУ.

В полиции опровергли заявления постоянного представителя России в ООН Василия Небензи о ликвидации "неонацистов" во время кровавого удара по селу Гроза.

Как сообщил руководитель следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов в комментарии "Радио Свобода", что Андрей Козырь, тело которого перезахоронили в селе Гроза, служил в рядах ВСУ и погиб в 2022 году.

Небензя же утверждал, что удар был во время похорон одного из якобы "высокопоставленных украинских националистов" и "в них участвовали многие его сообщники неонацисты". Болвинов опроверг это, отметив, что Козырь погиб в 2022 году, а на его поминках были местные жители.

Видео дня

"Он не был высокопоставленным чиновником и не занимал высокие ступени в ВСУ. Он был местным жителем и погиб возле Попасной. Все они погибли из-за российской ракеты. Это обычные люди. Пенсионеры, учителя, медики, друзья. Все погибшие и раненые – гражданские люди. Среди них нет ни одного погибшего или раненого военнослужащего", - отметил Болвинов.

Удар по кафе в деревне Гроза

5 октября оккупанты ударили ракетой (вероятно "Искандером") по кафе в селе Гроза на Харьковщине. Именно в то время, когда там проходила панихида по погибшему на войне односельчанину. В результате погибли 52 человека - каждый шестой житель села.

Сначала россияне отрицали, что это дело их рук. К примеру, спикер Кремля Дмитрий Песков и российское посольство в Австрии фактически одинаковыми словами утверждали, что российская армия якобы вообще не наносит ударов по гражданским.

Но накануне посол РФ в ООН Василий Небензя признал, что удар нанесли именно россияне. По его словам, в кафе находилось "множество неонацистов".

Вас также могут заинтересовать новости: