В Австрии решили не игнорировать самое громкое военное преступление россиян последних дней.

Министерство иностранных дел Австрии вызвало на разговор российского посла в стране из-за российского ракетного удара по кафе на Харьковщине, в результате которого погибли более 50 человек.

"Посла России в Вене только что вызвали из-за вчерашнего ужасного ракетного обстрела села в Харьковской области, унесшего десятки невинных жизней. Нападения на мирное население являются военным преступлением. Виновные должны понести ответственность", – сообщила в Твиттер пресс-служба австрийского МИДа.

В российском посольстве после этого сделали заявление, которое сводится к попытке возложить ответственность за ракетный удар на Украину. При этом российские дипломаты заверили, что армия страны-агрессора, которая вторглась в Украину в нарушение всех международных правил и законов, якобы в принципе не наносит ударов по гражданским объектам.

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Российский удар по селу Гроза под Купянском

Как писал УНИАН, 5 октября около 13:24 российские оккупанты ударили ракетой по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области. Ракета попала в здание, где находились магазин и кафе, в котором как раз проходили поминки. В момент удара на территории этого объекта находилось около 60 человек. По последним данным, погибли 52 человека.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков на брифинге также заявил, что российские оккупанты якобы не бьют по гражданским объектам.

"…Россия не наносит ударов по гражданскому населению, а работает по скоплению военных и армейского руководства", - заявил он, цитируя, видимо, заранее подготовленный ответ на вопрос об ударе по кафе.

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