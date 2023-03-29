По его словам, речь идет о "войне в широком контексте".

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков неожиданно признал "СВО" войной и заявил, что это "надолго".

Как сообщают росСМИ, Песков заметил, что война "в широком контексте" растянется надолго.

"Если вы имеете в виду войну в широком контексте - это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими против нашей страны, - это надолго", - сказал Песков.

Что предшествовало

Очевидно, так Песков отреагировал на статью The Guardian о том, что в конце декабря 2022 года он предупредил представителей российской культурной и политической элиты, что война затянется надолго.

"Думаю, вы ждете, что я что-то скажу. Все станет намного тяжелее. Это очень, очень надолго", - приводит The Guardian слова Пескова.

По словам собеседников издания, Песков выступил с таким предупреждением на ужине, который состоялся в квартире высокопоставленного российского чиновника.

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