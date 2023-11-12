Украинские военные могут отрезать врага от обеспечения.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко спрогнозировал, на каком направлении украинские войска могут организовать стремительное наступление.

"Освобождение Алешек, освобождение Новой Каховки и создание плацдарма там с целью ведения наступательных действий дало бы перспективы вытеснять некоторые группировки российских войск дальше, в Крым, или отрезать их от обеспечения", — заявил он в эфире Radio NV.

По его мнению, этот плацдарм могут создать также и для того, чтобы вытащить значительные объемы российских сил из Мелитопольского направления, в частности из-под Токмака. Это даст возможность ВСУ продолжить там наступательные действия и создавать серьезные логистические проблемы для врага с двух сторон.

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"Как будут развиваться события, увидим. Или это будет все же стремительное наступление, или, в конце концов, это будут боевые действия с целью сковывания, в результате которых наши силы могут отойти, опять же, на правобережье", — добавил эксперт.

По словам Мусиенко, если украинские военные отступят на правый берег Днепра, россияне почти наверняка заминируют левый берег и окопаются там, как на Мелитопольском направлении.

Ситуация в Херсонской области

Как ранее сообщал УНИАН со ссылкой на отчет ISW, недавно на Левобережье Херсонщины впервые заметили бронемашины ВСУ. Военкоры и милблогеры сообщают о разном количестве БТР, которые украинские военные смогли переправить на левый берег.

Благодаря пробелам в ПВО врага, ВСУ удается использовать на этом участке фронта ударно-тактическую авиацию.

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