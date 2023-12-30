Время от времени все же можно услышать об успешной работе Стингеров, которые превращают в металлолом вражеские вертолеты.

Военно-политический обозреватель проекта Информационное сопротивление Александр Коваленко заявил, что Стингеры, Джавелины, NLAW есть в достаточном количестве до сих пор находятся в распоряжении ВСУ, но есть нюанс.

"Именно в тех условиях ведения боевых действий, в которых находимся мы сегодня, скажем так, их использование нерационально, они очень дорогие", - сказал рассказал он NV.

Коваленко объяснил, что каждый выстрел из такого оружия должен быть эффективным. В начале полномасштабного вторжения, когда россияне вторглись на территорию Украины колоннами бронетранспортеров и танков, украинские защитники успешно уничтожали эту технику, а процент попаданий близился к 100. Сейчас же россияне стали намного аккуратнее. Поэтому дорогие залпы стали экономить.

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Время от времени все же можно услышать об успешной работе Стингеров, которые превращают в металлолом вражеские вертолеты.

"Вертолеты - да, их уничтожают с использованием ПЗРК, но это также достаточно редкое уже явление, потому что россияне понимают, какие расстояния для них опасны и стараются работать все же с безопасных дистанций", - отметил эксперт.

По его словам, использовать дрон в разы дешевле, чем сделать выстрел из Джавелина, а эффект - тот же.

"Мы можем использовать, например, FPV-дрон, на который приспособлен кумулятивный выстрел РПГ-7 и который может достаточно успешно прошивать насквозь танк Т-90М Прорыв. FPV-дрон стоит 500−1000 долларов, а танк Т-90М - 3,5−4 млн долларов, при этом не надо использовать Джавелин", - сказаланалитик.

Для сравнения Александр Коваленко озвучил стоимость использования западных ракетных комплексов:

"Там есть ракеты стоимостью до 50 тысяч, в зависимости от того, какой это ПТРК - Джавелин, NLAW или другое средство", - пояснил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

На фронте за минувшие сутки произошло 49 боевых столкновений, обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

"Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники, увеличил количество авиаударов", - говорится в сводке.

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