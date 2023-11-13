Варченко напомнил, что во время оккупации части Харьковщины враг использовал железнодорожный узел в районе Купянска для обеспечения своих войск.

Купянск Харьковской области важен для российских оккупантов, поскольку имеет для них стратегическое значение как инструмент давления на Силы обороны Украины. Такое мнение высказал эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко.

"Во-первых, город Купянск им важен, вероятнее всего, как возможность создавать давление, совершать отвлекающие удары, маневры на этом направлении. Во-вторых, это серьезный логистический центр, который ранее позволял россиянам обеспечивать свою армию", – пояснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Варченко напомнил, что во время оккупации железнодорожный узел в районе Купянска обеспечивал войска РФ, которые находились на территории Луганской и Харьковской областей. Когда эта ветка, что вела из Белгорода на Купянск через Волчанск, была потеряна, врагу стало гораздо труднее.

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"Понятно, что противнику пришлось работать из-за дальних расстояний, логистика стала намного дороже. Поэтому отбить этот железнодорожный узел – рациональная аргументация, но как показывает практика, здесь им не удается достичь каких-то серьезных успехов", – резюмировал он.

Война в Украине: это стоит знать

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток на передовой произошло 50 боевых столкновений. Горячо было на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Кроме того, на Марьинском направлении украинские защитники отбили 15 вражеских атак.

Тем временем в СМИ появилась информация о возможных перестановках в командовании ВСУ. Как пишет "Украинская правда", Минобороны рассматривает возможность увольнения командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяну Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

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