По словам Александр Коваленко, на вооружение российских танков такие БПС поступают в очень ограниченном количестве.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко показал видео распаковки украинскими военными редкого трофейного 125-мм танкового выстрела "Манго".

"Советский БПС "Манго" был принят на вооружение в 1986 году. Его бронепробиваемость составляет 220/60°. Даже БПС "Мано-М" отстаёт в 1,5 раза по бронепробиваемости от DM-43 и М-829А2", - написал он.

По его словам, данные боеприпасы не способны пробить лобовую проекцию М1А2 Abrams и Leopard-2А6, но весьма неплохи для пробития советской и постсоветской линейки Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90.

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"Важно то, что на вооружение российских танков такие БПС поступают в очень ограниченном количестве", - добавил эксперт.

Захваченные у окупантов боеприпасы

Украинские войска используют против оккупантов захваченные во время деоккупации Харьковщины запасы БК самих же россиян, в частности дефицитные для РФ боеприпасы 3бм60 "Свинец-2".

"Бронепробиваемость данных снарядов увеличена более чем на 20% и если штатный выстрел это пробой 230 мм брони, то выстрел "Свинец-2" - 300 мм (под углом 60°). Но стать массовым серийным снарядом "Свинец-2" не смог и представляет собой до сих пор очень редкий, уникальный выстрел в российских войсках", - объяснил эксперт Александр Коваленко.