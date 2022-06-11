Спустя почти четыре месяца после полномасштабного российского вторжения война превратилась в артиллерийскую дуэль, говориться в материале.

Спустя почти четыре месяца после полномасштабного российского вторжения война превратилась в столкновение артиллерии, из которой Украина выходит победителями чаще, чем российские захватчики.

Об этом пишут журналисты известного немецкого издания Der Spiegel, запечатлев в живую артиллерийскую дуэль в Николаевской области.

Отмечается, что тактика украинских САУ заключается в быстром выкатывании на позицию, быстром залпе и отходе до обнаружения вражескими беспилотниками. Таким образом удается сохранять абсолютное большинство техники.

Июньское утро, где-то на обширных полях Николаевской области на юге страны. Из украинской гаубицы 2С1 выпрыгивают два солдата, бегут 50 метров и устанавливают круг прицеливания на треноге. Командир батареи выкрикивает координаты цели, а канонир заряжает орудие. С оглушительным ревом пушка делает два выстрела в быстрой последовательности, после чего сразу же срывается с места и исчезает в кустах, спрятавшись от вражеских дронов – описывают увиденное немецкие журналисты.

Они отмечают, что воевать иначе Украина позволить себе не может из-за недостатка огневой мощи. У россиян таких проблем нет – у них достаточно артиллерии и боеприпасов, и, в отличие от начала войны, они концентрируют всю свою огневую мощь на Донбассе, говорится в материале.

Напомним, накануне издание The Washington Post выпустило статью-предупреждение с пессимистичным названием "У Украины заканчиваются боеприпасы, в то время как перспективы на поле боя все более туманны"

В материале акцентируется внимание на том, что у Украины заканчиваются боеприпасы и намного меньше вооружения по сравнению с Россией. В то же время, новые обещанные западные системы вооружения хоть и поступают, но слишком медленно и в недостаточном количестве, чтобы предотвратить постепенные успехи России на Донбассе.

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