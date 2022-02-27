Как можно радоваться, что сбили самолет с десантниками? Такое недоумение высказывают в тематических женских группах социальных сетей женщины из России, в ответ на комментарии украинок по поводу побед украинской армии под Васильковом. Они не понимают. Они шокированы.

Точно также они "не понимают", что эти десантники прилетели в нашу страну убивать нас. Тех самых украинок. Наших мужей и отцов. Наших сыновей. И далеко не на поле боя.

Три ночи, а часто и днем, украинские женщины с детьми сидят в бомбоубежищах и подвалах. Некоторые – с малышами, которые только-только родились в этот мир.

Знаете ли вы, русские женщины, как это – быть матерью во время войны? Как сдерживать панические атаки и усмирять тревожность, когда твой ребенок заглядывает в глаза и говорит: "Мамочка, а сейчас произойдет что-то плохое?". Как пытаться сохранить режим: банальное - вовремя приготовить ребенку завтрак, покормить, поиграть, помыть под обстрелами и постоянной их угрозой? Знаете ли вы, как играть с малышом "в прятки", когда звучат сирены противовоздушной обороны? Знаете ли вы вообще, как они звучат? Лучше не знать.

Ваши сыновья, мужья и отцы пришли в нашу страну убивать. И отнюдь не только военных. Русские стреляют по гражданским в украинских городах! А вы, конечно, хотели бы этого "не понимать". Вам не стыдно?

Против чего борются ваши дети в Украине? Во имя чего?

Подумайте хорошенько, вернутся ли они домой с таких "учений". Спасайте их, мы их тут убиваем.

Ваши сыновья, мужья и отцы пришли в нашу страну убивать. И отнюдь не только военных. Русские стреляют по гражданским в украинских городах! А вы, конечно, хотели бы этого "не понимать". Вам не стыдно?

Ах, вы не знаете, как это остановить? Потому что вы – не Путин? Вы – такие беспомощные, не понимаете, что вы можете сделать, если любой выход на улицу в вашей стране – тюрьма?

Я вам подскажу, что делать.

Позвоните своему ребенку/мужу/отцу, если они служат в вооруженных силах РФ. Если они уже "на учениях", посоветуйте им сдаваться. Так они останутся в живых. Это – первое.

Второе – выходите не просто на улицы с плакатами "Нет войне", это не помогает. Идите прямиком домой к генералам и командирам воинских частей, к депутатам, которые позволили начать войну в Украине и бомбить Киев, идите к самим воинским частям, идите на аэродромы, блокируйте технику, не давайте увозить ваших родных "на учения" в Украину.

В ваших новостях вам этого не скажут, но тут, в нашей стране, ваши близкие участвуют не в "спецоперации". Это - война. Самая настоящая. С оружием и смертями. Очень часто – русскими смертями. Уже более 3,5 тысяч ваших детей/мужей/отцов никогда к вам не вернутся. Украина уже обратилась в "Красный крест" с просьбой помочь вывезти тысячи тел российских военных в Россию.

И последнее. Украинских женщин не радует смерть. То, что вы видите в соцсетях – облегчение. Облегчение, что после очередной успешной операции украинской армии на украинской земле, здесь станет на пару десятков или сотен, а еще лучше тысяч оккупантов меньше.

Татьяна Урбанская