Пожар удалось локализовать.

В результате атаки иранских дронов-камикадзе в Николаеве есть попадания в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

Россияне атаковали Николаевщину дронами-камикадзе типа "Shahed-136". Девять из них были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", еще по одному воинами Территориальной обороны и Национальной гвардии Украины.

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"Три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в областном центре. На местах попаданий работают спасатели, идет борьба с огнем", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Около полуночи Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что пожар удалось локализовать.

Ночная атака на Николаев

Как сообщал УНИАН, вечером 16 октября российские захватнические войска запустили по Николаевщине иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал о сбитии нескольких БПЛА и прилетах. В городе начался пожар.

Позже он сообщил, что один из сбитых "мопедов" (так называют иранские дроны-камикадзе) - работа мобильной группы ТРО.

"Будут ребята с премией", - написал Ким в своем Telegram-канале.

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