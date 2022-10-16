Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 в народе за специфический звук мотора прозвали "мопедами".

Сбиты два вражеских иранских дрона-камикадзе Shahed-136, которые в народе за свой специфический звук мотора прозвали "мопедами".

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Минус 2 мопеда", - написал он.

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Позже он сообщил о прилетах и новых сбитиях вражеских БПЛА украинскими защитниками.

Тем временем местные Telegram-каналы сообщают, что после взрывов в Николаеве начался пожар.

Иранские дроны в Украине

Как сообщал УНИАН, летом появилась информация, что Иран продал России беспилотные летательные аппараты. Несмотря на это, иранские власти утверждают, что оружие якобы попало в Российскую Федерацию через третьи страны.

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины лишило посла Ирана аккредитации.

Россия продолжает атаковать украинские города с помощью этих БПЛА. По словам Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, наши военнослужащие сбивают иранские дроны из комплексов, которые нам предоставила Польша.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже пообещал, что страны-члены Альянса передадут Украине оборудование, необходимое для борьбы с беспилотниками иранского и российского производства.

По данным The Washington Post, Иран готовится к отправке дополнительных беспилотных летательных аппаратов, в том числе десятка дополнительных дронов Mohajer-6 и большого количества дронов Shahed-136.

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