Генерал-майора Андрея Гнатова направили в Генштаб.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Михаила Драпатого.

В вечернем видеообращении он сообщил, что поручил усилить им командный состав украинских войск в Донецкой области, поскольку именно там сейчас самые жестокие направления боев. Президент отметил, что генерал-майор сохранит полномочия командующего Сухопутными войсками ВСУ:

"Это поможет сочетать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад. Именно фронтовые потребности должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад".

Тем временем генерал-майора Андрея Гнатова назначили на должность заместителя начальника Генерального штаба. По словам президента, его задача - новый уровень подготовки оперативных штабов и более высокое качество взаимодействия между штабами и фронтом.

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Изменения в командовании

Как сообщал УНИАН, президент назначил Михаила Драпатого командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в конце ноября 2024 года.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также ранее совмещал должности командующего и Сухопутных войск, и ОСУВ "Хортица".

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