Известно, что ранее Драпатий стабилизировал ситуацию в Волчанске и Торецке.

Михаил Драпатый пользуется большим уважением среди украинских военнослужащих, заявил в эфире "Radio NV" военный эксперт Денис Попович.

"Он, в частности, вел оборону Волчанска. Когда РФ весной этого года пыталась там наступать. Он там навел порядок, оборону организовал. И мы видим, что РФ уже там возможно и не достигнет тех успехов и целей, которые она перед собой ставила. Позже он участвовал в Курской наступательной операции, обороне на Луганском направлении. Торецк - когда мы слышали, что там пришлось стабилизировать ситуацию, это Михаил Драпатий", - сказал Попович.

Одной из целей назначения Драпатого, по мнению эксперта, является уравнивание ситуации в верхушке Сухопутных войск. В частности он может заняться подготовкой бригад к боевым действиям.

"Мы слышали о том, что есть разная подготовка различных бригад. Одни бригады воюют лучше, другие хуже. Этим враг пользуется, пытается наступать там, где есть слабые места. Бьет по тем бригадам, где оборона слабее и есть несогласованность. Михаил Драпатий, как командующий Сухопутными войсками - он имеет задачу эту ситуацию выровнять. Найти тех командиров, которые могли бы улучшить боевую подготовку", - объяснил Попович.

В то же время эксперт добавил, что это может быть и назначением для будущей наступательной кампании Украины.

"Мы слышали, как Главком Александр Сырский говорил, что мы не будем высиживать в обороне. Он говорит о том, что так или иначе будут организовываться контрнаступательные операции для освобождения нашей земли. Я думаю, что Михаил Драпатый со своим опытом будет участвовать в планировании этих наступательных операций в будущем", - сказал Попович.

Что известно о Михаиле Драпатом

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении нового командующего Сухопутных войск в составе ВСУ - Михаила Драпатого.

Драпатый участвовал в российско-украинской войне с 2014 года. Тогда в составе 72-й ОМБр он командовал операцией по освобождению города Мариуполь Донецкой области. Впоследствии он возглавлял оперативную группировку "Херсон". А с февраля 2024 года он занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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