Расследователям удалось установить, что зенитный ракетный комплекс "Бук", который сбил "Боинг", приехал из России и пересек границу своих ходом

Российский президент Владимир Путин присвоил звание "гвардейской" 53-й зенитной ракетной бригаде, говорится на портале правовой информации.

Оккупантов награждено "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и госинтересов".

"Присвоить 53 зенитной ракетной бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 53 гвардейская зенитная ракетная бригада", - говорится в указе Путина.

Дело MH17 - что известно

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе самалета рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начнется 9 марта 2020 года. Они будут привлечены к ответственности за сбитие самолета и за причинение смерти пассажиров согласно 162 статье Уголовного кодекса Нидерландов.

4 июля BBC News сообщило, что украинские спецслужбы в конце июня на временно оккупированной территории в Донецкой области, в Снежном, задержали бывшего зенитчика Владимира Цемаха в связи с делом о крушении рейса MH17.

Кроме того, журналисты "Настоящего времени" нашли видео, на котором Цемах, вероятно, говорит, что прятал "Бук", который сбил "Боинг". В материале представлено архивное видео 2015 года, на котором Цемах рассказывает российскую версию событий по делу "Боинга-777" МН17. Согласно этой версии, боевики "ДНР" целились в украинские штурмовые самолеты, а один из украинских штурмовиков якобы сбил малазийский "Боинг". На видео Цемах говорит, что вытаскивал "какого-то пацана" и "что-то" прятал. Что именно он прятал - не слышно, так как авторы "запикали" это слово. Однако журналисты "Настоящего времени" предположили, что если читать по губам, то короткое "запиканное" слово имело букву У. И, скорее всего, это слово "Бук".

Как рассказали в Bellingcat, расследователям удалось установить, что зенитный ракетный комплекс "Бук", который сбил "Боинг", приехал из России и пересек границу своих ходом, то есть его везла грузовая техника. Так же удалось идентифицировать 12 человек, причастных к делу, но не все они были причастны к сбитию самолета - кто-то играл роль информатора. В целом, по данным Bellingcat, к сбитию MH17 причастны около 20 человек.

Приговор по этому делу окружной суд Гааги вынес в ноябре 2022 года.

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