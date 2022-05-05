УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Киеве на фоне российской агрессии в Украине.

В начале апреля ВСУ освободили от оккупантов Киев и область. С тех пор ситуация стабилизировалась, в город и регион начали возвращаться местные жители.

Но местные власти предупреждают - возвращаться еще рано и опасно. Ситуация в Киеве и области в четверг, 5 мая, - трансляция ниже:

00:00 Во время воздушной тревоги по Броварскому району нанесен ракетный удар. По предварительной информации, ракета сбита ПВО между селами Требухов и Красиловка. В результате падения обломков есть возгорание кустарника. На месте работает ГСЧС.

Напомним, 3 мая Силы противовоздушной обороны Украины сбили три вражеских крылатых ракеты, две из которых направлялись в сторону Винницы, третью – вблизи Киева.

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