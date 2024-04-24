Наблюдатели заметили, что расположение российских кораблей в бухтах регулярно меняется.

Черноморский флот РФ практически ежедневно переставляет корабли в Севастопольской бухте.

Как сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер", по сравнению со спутниковыми снимками за 22 апреля, вчера второй сторожевой корабль проекта 1135 "Буревестник" и разведкорабль "Иван Хурс" оставили свои места у причала №14.

В то же время спасательное судно "Коммуна" стоит на прежнем месте, а малый ракетный корабль "Циклон" спрятали" за небольшим молом у причала №12.

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На снимке также видно, что зерновые воры все еще рядом в Доковой бухте - это балкеры "Матрос Кошка" (флаг России) и "Konak" (флаг Камеруна).

Последняя атака на флот РФ

Как сообщал УНИАН, ВСУ 21 апреля поразили спасательное судно российского флота "Коммуна" крылатой ракетой "Нептун". Это был старейший действующий военный корабль в мире, выполняющий задачи на передовой линии.

Именно "Коммуна" и ее мини-подводная лодка AS-28 после потопления крейсера "Москва" помогли извлечь части затонувшего корабля и тела экипажа. Без "Коммуны" оставшимся подводным лодкам Черноморского флота придется плавать без поддержки. И если одна из подлодок потерпит крушение и опустится на морское дно, у спасателей, привыкших действовать с "Коммуны", не будет возможности добраться до выживших.

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