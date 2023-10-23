Отмечается, что без Босфора российские подлодки, фрегаты и сторожевые корабли останутся в Черном море.

У России есть возможность вывести часть кораблей из акватории Черного моря, пишет военный портал Defence Express.

Как отмечается в публикации, действительно сейчас может показаться, что все корабли Черноморского флота РФ оказались в ловушке и вряд ли смогут покинуть акваторию, однако, это не совсем так, считают аналитики. Россия может вывести часть кораблей, указывают специалисты.

"Конечно, речь идет не обо всех кораблях, а только о классе малых ракетных кораблей, которые в РФ создавались как раз с прицелом на возможность осуществления межфлотского перехода по рекам… Речь идет о корабле проекта 21631 "Буян-М", проекте 22800 "Каракурт", проекте 1239 "Севуч", патрульном проекте 22160 типа "Василий Быков", а также о всех кораблях классом ниже включительно с ракетными катерами", - говорится в публикации.

Что касается маршрута, то для этого Россия может использовать переход через Азовское море к Дону, затем через Донско-Волжский канал к Волге, добавляют аналитики.

"Эта река по системе каналов уже связана с Балтийским и Белым морем… Таким образом, в теории у РФ есть возможность вывести из Черного моря через реки довольно значительную часть флота. Но без Босфора все подлодки проекта "Варшавянка", фрегаты проекта 11356Р типа "Адмирал Григорьевич", а также сторожевые корабли проекта 1135 года "Буревестник" останутся в Черном море", - говорится в публикации.

Черноморский флот РФ - актуальное

Напомним, в Военно-морских силах Украины предположили, что даже после освобождение Крыма от оккупантов Россия сможет оставить свой флот в Черном море - на базах, расположенных на российской территории.

"Других вариантов, кроме полного освобождения нашей территории, нашего Крыма, вообще не рассматриваем. Крым будет освобожден, однозначно. Поэтому, конечно, после освобождения нашего Крыма никакой речи о пребывании там российских оккупантов идти не может. В идеале было бы замечательно, если бы так называемый Черноморский флот вообще покинул бы Азово-Черноморский регион", - отмечал спикер ВМС Украины.

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