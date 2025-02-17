На днях российская армия атаковала территорию Чернобыльской АЭС дроном, но, к счастью, утечки радиации не произошло.

На днях российские террористы атаковали беспилотником территорию Чернобыльской атомной электростанции – а именно, укрытие 4-го энергоблока, где несколько десятков лет назад произошла авария. В случае повторной атаки могут быть проблемы.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Киев24" Николай Штейнберг, инженер-ядерщик, который был главным инженером Чернобыльской АЭС после аварии на станции. По его словам, боевая часть вражеского дрона упала мимо саркофага, он не поврежден.

"С точки зрения радиационных проблем ситуация на Чернобыльской АЭС не ухудшится. На этот раз – нет. Что будет дальше – не знаю. С точки зрения восстановления, сегодня там работали проектанты, ищут технические пути для восстановления. На этот раз все обошлось, скажем так", – акцентировал он.

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В то же время могут быть проблемы в случае повторной атаки россиян и попадания боевой части по саркофагу, считает Штейнберг. Инженер отметил, что в случае массированной атаки по объекту не будет ничего хорошего.

"Бояться, в панику впадать на расстоянии 3-4 километров от объекта не надо. Объект холодный. Это не 26 апреля, когда горячий воздух, горячий поток поднимал радиоактивность и разносил ее на большую территорию", – констатировал он.

Удар России по Чернобыльской АЭС

В ночь на 14 февраля 2025 года российские оккупационные войска ударили дроном по территории Чернобыльской АЭС. В результате попадания повреждена конструкция укрытия.

Беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью для нанесения максимального поражения, говорят в СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Шахед" нес на Чернобыльскую АЭС не менее 50 кг взрывчатки. По его словам, удар по ЧАЭС накануне Мюнхенской конференции был символическим шагом Путина.

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