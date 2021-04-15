Один военный погиб 12 апреля, второй - 13-го.

15 апреля на Буковине встретили тела погибших на Донбассе украинских воинов - Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия.

Об этом сообщает местный сайт АСС и публикует фото и видео.

24-летний Ярослав Карлийчук родом из села Черепковцы. Проходил службу в подразделении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Герой погиб 12 апреля.

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Похороны обоих военнослужащих состоятся завтра, 16 апреля.

15 апреля утром тело Ярослава Карлийчука доставили в Глубокскую ОТГ, где люди образовали живой коридор для прощания с погибшим военнослужащим. Люди на коленях встретили павшего бойца.

Что известно и гибели обоих бойцов на Донбассе

В зоне проведения операции Объединенных сил погиб 40-летний военнослужащий из Черновцов, старший солдат Алексей Мамчий. Младший брат Алексея, Станислав Мамчий, в 2016 году также погиб на фронте.

В Черновицкой области 13 и 14 апреля был объявлен траур по погибшим на фронте в течение двух дней военнослужащим - Ярославу Карлийчуку и Алексею Мамчию.

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Автор: Ольга Робейко