Средняя продолжительность жизни россиян на Бахмутском направлении часто ограничивается 3-7 днями.

У российских оккупантов во время нынешнего осенне-зимнего периода на фронте возникнут новые проблемы.

Лейтенант батальона "Свобода" Роман Конон в комментарии "24 Каналу" заявил, что ВСУ нужно учитывать это и использовать в свою пользу. Так, россиянам с приходом холодов станет сложнее проводить переоборудование своего личного состава под зимние условия. Это касается как одежды, так и средств обогрева.

По его словам, средняя продолжительность жизни оккупантов на Бахмутском направлении часто ограничивается 3-7 днями. Зимой ситуация для них становится еще тяжелее. В прошлом году были случаи, когда россияне замерзали в своих окопах.

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"Если сравнить с предыдущим зимним периодом... Тогда батальон "Свобода" тоже находился на Бахмутском направлении. Были нередки случаи, что оккупанты замерзали на позициях. Они начнут греться алкоголем. Начинаются конфликты. Нам это на руку", — рассказал Конон.

Военный добавил, что у ВСУ ситуация с этим более благоприятная. Сейчас активно проводится подготовка защитников к зиме.

"У нас пока, слава Богу, нет проблем, чтобы переодеть личный состав. Личный состав готов, одежда готова. В переоснащении личного состава больших проблем не вижу", - подытожил боец.

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