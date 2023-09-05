На Бахмутском и Мелитопольском направлении продолжается наступление ВСУ.

За прошедшие сутки, 4 сентября, на фронте произошло 29 боевых столкновений.

Как сообщил Генштаб в утренней сводке, на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия, а Марьинском - Силы обороны сдерживают врага в районе Марьинки.

В то же время на Бахмутском направлении ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

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Враг обстреливал населенные пункты вдоль всей линии фронта. На Купянском, Авдеевском, Херсонском, Шахтерском, Запорожском, Северском и Слобожанском направлении противник нанес авиационные удары, а также совершил артиллерийские и минометные обстрелы.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В то же время украинские войска продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"В направлении Роботино-Новопрокопка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Враг несет значительные потери в и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы", - позже добавили в Генштабе.

Также стало известно, что враг попытался наступать на Авдеевском направлении. На Лиманском и Бахмутском направлениях продолжаются тяжелые бои.

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По последним данным, потери россиян в войне против Украины уже составляют около 265 тыс. 120.

По данным ISW, бойцы Сил обороны после прорыва первой линии обороны врага на Запорожье расширяют образовавшуюся там брешь. Теперь они перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тылы этого звена.

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