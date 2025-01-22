Ранее враг якобы хотел обойти Покровск, чтобы перерезать логистику, и оставить город неповрежденным, отмечает военный эксперт Иван Тимочко.

С целью захвата Покровска Донецкой области российские оккупанты уже готовы идти в лобовые атаки. Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, ранее враг якобы хотел обойти Покровск, чтобы перерезать логистику. Кроме того, город ему нужен как плацдарм и для жизни.

"Но оказалось, что россияне есть россияне - начали стирать его с лица земли, нанося массированные артиллерийские удары. Желание врага наступать и в лоб идти на город будет достаточно высоким, попытки это сделать будут однозначно. Но здесь у них есть еще одна дилемма, потому что Покровск недалеко от Мирнограда, и попытка зайти между этими двумя городами с флангов будет означать очень сильно подставиться", - считает Тимочко.

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Он не исключает, что российские оккупанты будут наращивать наступление на Покровск и Мирноград одной линией фронта, а это "серьезная нагрузка".

Также военный эксперт отметил, что интенсивность боев на фронте зависит от конкретного участка и имеет свою специфику.

"Если на Покровском направлении мы видим интенсивность накатов вражеских сил один за другим, что по количеству составляет почти половину боестолкновений по линии фронта, то в то же время в районе Часового Яра специфика другая. Там оккупанты задействовали десантников, элитные подразделения и вражеский штурм может быть один, но длиться по несколько часов подряд", - рассказал он и добавил, что в Курской области своя специфика - там боевые действия достаточно мобильны, войска перемещаются непрерывно.

По информации Тимочко, враг на сегодня сконцентрировал все свои стратегические резервы войск в Украине, чтобы взять под свой контроль ряд регионов, в частности, Донецкую, Луганскую, Харьковскую области.

По его мнению, здесь надо учитывать и международный фактор, в частности, приход к власти нового президента США, который заявляет о намерениях прекратить войну.

"Интенсивность боевых действий в Украине не будет стихать в ближайшее время. Агрессивность наступления российских солдат будет наращиваться", - прогнозирует эксперт.

Ситуация вокруг Покровска - детали

Российские оккупационные войска не оставляют попыток оккупировать Покровск Донецкой области. Враг обстреливает город, разрушает сооружения в нем, в том числе жилые здания.

Временно исполняющий обязанности старшего офицера отделения коммуникаций 32-й бригады Александр Бордиян рассказал, что оккупационные войска РФ наращивают воздушную компоненту при попытках захватить Покровск. В частности, враг активно применяет в качестве наступательного вооружения управляемые авиабомбы (УАБы). По словам военного, это один из тех компонентов наступательного оружия, который очень серьезно надоедает Силам обороны.

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