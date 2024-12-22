Жильцов дома эвакуировали.

Ночью 22 декабря российские оккупационные войска в очередной раз атакуют Украину ударными дронами. В Броварах Киевской области из-за падения обломков возник пожар в многоэтажке, сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

"Сегодня около 00:45 в результате вражеской атаки БПЛА произошло возгорание крыши одной из многоэтажек в г. Бровары. На место оперативно прибыли спасатели. Пожар удалось быстро локализовать. Жителей дома эвакуировали", – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Видео дня

Ранее начальник Киевской ОВА Роман Кравченко сообщил, что в результате падения обломков сбитой вражеской цели произошло возгорание крыши 25-этажного жилого дома. Тогда он не уточнял название населенного пункта, где это произошло.

По состоянию на 01:30 пожар на крыше многоэтажки был ликвидирован. Службы продолжают работать на месте, заявили впоследствии в КОВА.

Атаки РФ по Украине

Вечером 20 декабря россияне атаковали Харьков беспилотниками. Вражеский дрон попал в девятиэтажку в Салтовском районе города. На месте возник пожар, фиксировались разрушения первых двух этажей здания.

Утром 20 декабря под ударом был и Киев. Россияне ударили по столице баллистикой. Сообщалось о повреждениях в разных районах города, в частности пострадали посольства шести стран.

Кроме того, в тот день россияне массированно атаковали Херсон и пригород. В тот момент российские ДРГ пытались прорваться на правый берег Днепра в Херсонской области.

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