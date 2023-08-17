Удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику потери на восточном фронте.

Бригада "Азов" возобновила выполнение боевых задач на фронте, бойцы защищают рубежи на Луганщине и наносят противнику потери.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил врио директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

"Легендарная бригада специального назначения "Азов" возобновилась и начала выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества", - сказал он.

По словам Уршаловича, воины "Азова" удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику потери в живой силе и технике. В частности, 15 августа артиллеристы бригады в районе Серебрянского лесничества уничтожили минометный расчет и инженерную машину оккупантов.

Новости"Азова"

Как сообщал УНИАН, 8 июля президент Владимир Зеленский после визита в Турцию вернулся в Украину с пятью командирами защитников "Азовстали". Согласно требованиям РФ об условиях их освобождения, командиры находились в Турции после плена с сентября 2022 года.

По условиям обмена с РФ, командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега должны были бы находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана до конца войны.

4 августа 2023 г. Прокопенко уже участвовал в учениях азовцев.

В "Азове" сообщили, что Прокопенко провел встречу с личным составом. Во время разговора с "азовцами" он отметил, что основные усилия должны быть направлены на боевую подготовку и доукомплектование подразделения личным составом, техникой и вооружением.

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