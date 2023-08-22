Проблема разминирования является общим вызовом для четырех черноморских стран.

Болгария, как одна из черноморских стран, поможет Киеву в разминировании акватории Черного моря. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление он сделал в медиацентре Украина-Одесса во время совместного брифинга с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым.

Как отметил Резников, пока министры не могут рассказать детали.

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"Но мы уже обсуждали с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым вопрос разминирования Черного моря и необходимых для этого возможностей. Эта проблема является общим вызовом для четырех черноморских стран - Украины, Болгарии, Турции и Украины", - подчеркнул Резников.

Он добавил, что вскоре его болгарский коллега встретится с министром обороны Румынии Ангелом Тилваром, где стороны обсудят вопросы разминирования акватории Черного моря, необходимые для этого потребности и способности.

По словам Тагарева, разминирование Черного моря – важная задача болгарских ВМС. Сейчас в пределах территориальных вод Республики Болгария ведется мониторинг акватории на предмет обнаружения мин.

"Сейчас мы обсуждаем усиление сотрудничества между государствами и то, каким образом после окончания войны убедимся в том, что основные пути морского сообщения чистые от мин, безопасные и как можем работать в этом направлении", - сказал министр обороны Болгарии.

Украина получила два противоминных корабля, но не может их использовать

Как сообщал УНИАН, Великобритания передала Украине два противоминных корабля класса Sandown "Черкассы" и "Чернигов". Сейчас эти тральщики не могут добраться до Украины так как, согласно требованиям Конвенции Монтре, Турция прекратила перемещение всех кораблей к Черному морю через проливы Босфор и Дарданеллы. Поэтому эти два корабля будут находиться за границей до завершения войны.

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