Отмечается, что боевая машина выехала для помощи пехоте.

Защитники Украины продолжают держать оборону в Бахмуте. Украинские танкисты показали филигранную работу по позициям российских оккупантов.

Бойцы 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко воюют с россиянами на расстоянии вытянутой руки.

"Враг на расстоянии вытянутой руки. Окопы орков и наших Героев разделяет лесополоса. В поддержку пехотинцам выезжает танчик. Отрабатывает", - говорится в комментарии к обнародованному видео.

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На кадрах видно, как украинский танк подъезжает почти в притык к позициям оккупантов и успешно выполняет поставленную задачу

"Эти несколько минут боя не передают весь ужас ситуации и героизм наших защитников", - подытожили бойцы.

Бои за Бахмут - что известно

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне все еще пытаются захватить Бахмут, но успехов не имеют. Город-крепость держит оборону уже 252 дня.

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр отметила, что для боев за Бахмут оккупанты привлекают самые профессиональные подразделения, в том числе спецназовцы и десантно-штурмовые отряды, но они несуь огромные потери.

В свою очередь спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что большие потери в Бахмуте среди наемников ЧВК "Вагнера" вынуждают российское командование бросать на захват города элитные подразделения своей армии, в частности десантников.

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