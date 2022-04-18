Эвакуация мирного населения города уже невозможна.

Российские оккупанты взяли под контроль Кременную Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Оккупанты взяли под контроль Кременную! Бои продолжаются. Эвакуация из города уже невозможна. Из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного людей вывозят. Позаботьтесь о ваших детях", - заявил Гайдай.

Накануне гайдай сообщил, что российские захватчики зашли в город Кременная. Продолжались уличные бои.

Ранее сегодня Гайдай информировал, что артиллерийские обстрелы Кременной продолжались в течение суток 17 апреля и ночью стали более частыми и мощными. Загорелись семь жилых домов, хозяйственных построек, лесной подстилки.

Кроме этого, оккупанты нанесли удар по спорткомплексу "Олимп" в Кременной.

"Несколько часов назад снаряды россиян попали по местным объектам спортивной инфраструктуры. В частности, по недавно отстроенному спорткомплексу "Олимп", где обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины. Площадь пожара, по предварительным подсчетам, составляет 2 400 кв. м", - написал Гайдай.

Он добавил, что спасатели на месте пытаются локализовать пламя, потому что рядом расположен лесной массив.

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