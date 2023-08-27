В результате столкновения двух самолетов погибли трое пилотов 40-й бригады тактической авиации.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, сколько может продолжаться расследование авиакатастрофы в небе над Житомирщиной, в результате которой погибли трое пилотов.

"Будем ждать объективных результатов расследования. Воздушные силы предоставили все материалы, чтобы действительно выяснить, что произошло, и в дальнейшем избежать таких ужасных событий", - сказал Игнат в эфире Национального телемарафона.

Он также оценил возможную продолжительность расследования. По словам представителя ВС, все государственные комиссии работают в разные сроки.

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"Обычно у нас есть специальная лаборатория, где есть узконаправленные специалисты, которые по цепочке раскладывают каждую деталь самолета, чтобы выяснить, что произошло. Больше информации, конечно, есть в бортовых самописцах, которые имеют записи радиообмена", - рассказал он.

Игнат уточнил, что сроки таких расследований и осуществления экспертиз могут быть разные, в частности, есть примеры, когда расследование затягивалось и на полгода.

Страшная авиакатастрофа на Житомирщине - главное о трагедии

Как сообщал УНИАН, 25 августа на Житомирщине произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Погибли трое пилотов. Впоследствии стало известно, что одним из погибших был капитан Андрей Пильщиков с позывным "Джус" - пилот 40-й бригады тактической авиации.

На следующий день на событие отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.

Впоследствии стали известны имена всех трех погибших пилотов. Все они были боевыми пилотами 40-й бригады и были задействованы в выполнении воздушных операций по защите Украины, в том числе на Восточном и Запорожском направлениях, сообщили в бригаде.

Отдельно, помимо "Джуса", речь идет о майора Вячеслава Минку (жил на Киевщине), который вернулся в авиацию в 2015 году. Вторым погибшим стал майор Сергей Проказин из Полтавщины, который 24 года своей жизни посвятил авиации.

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