Поражено 22 артиллерийских средства на огневых позициях и два средства противовоздушной обороны врага.

В течение суток украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 22 артиллерийских средства на огневых позициях и два средства противовоздушной обороны врага", - говорится в сообщении.

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Также в Генштабе проинформировали, что в течение суток российские оккупанты нанесли 11 ракетных ударов и применили восемь иранских ударных БпЛА типа "Shahed".

Кроме того, как отмечается, враг нанес 40 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, за эту неделю украинские защитники уничтожили 476 единиц вооружения военной техники врага.

В частности, российские захватчики потеряли 22 танка, 82 боевых бронированных машины, 154 артиллерийские системы, 13 РСЗО, 5 установок ПВО, 81 единицу автотехники, 31 единицу спецтехники.

Также ВСУ сбили один самолет, две вражеских ракеты и 85 БпЛА.

Кроме того, по информации Генштаба, противник фокусирует основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 28 боевых столкновений.

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