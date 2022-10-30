Это настоящий образец, по которому будут учить курсантов-диверсантов в других странах, отметил Ступак.

Удар по кораблям Черноморского флота РФ в бухте временно оккупированного Севастополя утром 29 октября – это была скоординированная многоуровневая атака. Некоторые российские корабли получили "отрицательную плавучесть", а некоторые были повреждены.

Такое заявление сделал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, передает 24 канал.

По его мнению, операция была безупречна, это настоящий образец, по которому будут учить курсантов-диверсантов в других странах.

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"Мы понимаем, что россияне не усвоили уроки из прошлого. Они не улучшили свою защиту. Поэтому были поражены несколько целей, правда, в настоящее время еще неизвестно, что с ними", – заявил он.

Атака на российские корабли: что произошло в Севастополе 29 октября

Сообщалось, что серия взрывов прогремела утром 29 октября в Севастополе.

Позже стало известно, что в Севастопольской бухте надводные беспилотники поразили три корабля Черноморского флота России.

После этого Россия заявила о выходе из так называемой "зерновой сделки. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия заранее планировала выход из "зерновой сделки", а взрывы в Севастополе – это лишь ложный повод.