Известно, что все БПЛА уничтожили.

В ночь на 20 мая российские войска запустили по Киевской области всего 18 дронов-камикадзе иранского происхождения Shahed.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметив запускались БПЛА с северного направления.

"В Киевскую область с северного направления ночью залетели Shahed - 18 ударных БПЛА. Все 100% были уничтожены в небе", - заявил он.

По его словам, 17 дронов сбили воины оперативного командования "Центр", еще один - на счету противовоздушной обороны Сухопутных войск.

"Вместе бьем врага в воздухе", - добавил спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат.

РФ атаковала Киев дронами Shahed 20 мая - подробности

Напомним, в ночь на 20 мая россияне атаковали Киев дронами Shahed. Известно, что это была 11 атака врага на столицу с начала мая.

Сообщалось, что все обнаруженные БПЛА уничтожили средствами противовоздушной обороны. При этом обломки сбитых дронов упали в четырех районах - в Днепровском, Дарницком, Печерском и в Соломенском районах.

По информации командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 20 мая в небе над Украиной уничтожили 20 ударных дронов Shahed-136/131.