Переговорные процессы по этому поводу ведутся на разных уровнях, отметил Подоляк.

Украина рано или поздно обязательно получит дальнобойные ракеты ATACMS от партнеров, уверен советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Это вопрос абсолютной исторической логики. Что, если война идет такой интенсивности, Россия демонстрирует применение всех видов инструментальной техники, которые у нее есть, в том числе дальнобойные ракеты, то, конечно же, для страны, которая ведет оборонительную войну, в рамках международного права было бы желательно иметь хотя бы что-то паритетно близкое к этим ракетам, чтобы уничтожать ресурсные возможности России", - сказал он.

По его словам, переговорные процессы по этому поводу ведутся на разных уровнях, и они дают позитивный результат:

"Единственное, что нас несколько напрягает, - сроки поставок. Есть определенная неготовность, нерешительность у наших партнеров. Но это, скорее, вопрос перестройки общего глобального мирового порядка".

При этом Подоляк акцентировал внимание на том, что промедление с поставками Украине дальнобойных ракет оплачивается жизнями людей.

Байден скоро примет решение об ATACMS для Украины - что сообщалось

Напомним, как сообщал CNN со ссылкой на источники, президент США Джо Байден вскоре примет окончательное решение по отправке в Украину ракет большой дальности ATACMS.

Сообщалось, чо, по словам источников, дискуссии об отправке армейских тактических ракетных систем большой дальности ATACMS значительно активизировались в последние недели. Окончательное решение об отправке ракет не принято, но "вероятность, что это произойдет, сейчас намного больше, чем раньше", сказал один чиновник, знакомый с дискуссиями.

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