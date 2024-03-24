Было уничтожено более 6 тысяч русских мужчин.

За последнюю неделю российские оккупанты потеряли на войне против Украины более 6 тысяч своих "воинов".

Об этом в Telegram-канале сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк. Он уточнил данные с 17 по 24 марта.

"За неделю с 17 по 24 марта 2024 года Силами обороны Украины уничтожено около 6010 человек личного состава противника", - отметил он.

Кроме того, существенные потери понесли 1 тыс. 169 единиц вооружения и военной техники российских войск. Речь идет о 86 танках, 161 боевой бронированной машине, 221 артиллерийской системе, одной реактивной системе залпового огня, трех установках противовоздушной обороны, 334 единицах автотехники и 55 единицах спецтехники.

"Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 70 вражеских ракет и 238 БПЛА", - добавил Павлюк.

Новые потери России достигли нового предела - уничтожено еще 990 оккупантов

В своей утренней сводке сегодня, 24 марта, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал, что за прошедшие сутки ВСУ обезвредили на фронте еще 990 российских оккупантов. Так, потери России в полномасштабной войне против Украины составляют уже 436 тыс. 750 человек.

Также за это время вражеская армия потеряла, в частности 6 тыс. 876 танков, 13 тыс. 158 боевых бронированных машин и 10 тыс. 855 артиллерийских систем.

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